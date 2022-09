Vendhu Thanindhathu Kaadu Box Office Prediction: வெந்து தணிந்தது காடு வசூல் எப்படி இருக்கும்?

சென்னை: நடிகர் சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு படத்திற்கு பல இடங்களில் இருந்தும் பாசிட்டிவ் விமர்சனங்கள் குவிந்து வருகின்றன.

நடிகர்கள் சூர்யா, கார்த்தி, சிவகார்த்திகேயன், ஜீவா, உதயநிதி ஸ்டாலின், சூரி உள்ளிட்ட பலரும் சிம்புவை வாழ்த்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், படத்தின் முதல் நாள் வசூல் எப்படி இருக்கும் என்கிற கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன. அதுகுறித்து இங்கே விரிவாக பார்ப்போம்..

விரைவில் ரசிகர்களை சந்திப்பேன்.. சிம்பு உறுதி.. இப்படித்தான் மாநாடு ரிலீசப்பவும் சொன்னாரு!

English summary

Actor Silmabarasan TR's Vendhu Thanindhathu Kaadu Box Office Prediction is here. VTK movie started well in Tamil Nadu with a strong opening at the box office. The film will expected to collect around 10 to 12 crores on Day 1 itself.