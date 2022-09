சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு மேக்கிங் வீடியோ… படம் பற்றி ஜெயமோகன் சொன்ன சீக்ரெட்!

சென்னை: சிம்பு நடிப்பில் திரையரங்குகளில் வெளியான 'வெந்து தணிந்தது காடு' திரைப்படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் 'வெந்து தணிந்தது காடு' படத்துக்கு பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்துள்ளது.

இந்நிலையில், வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் மேக்கிங் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

Simbu starrer Vendhu Thanindhathu Kaadu is running successfully in theaters. The film crew has released the making video of this film. In it, the film crew shares the experiences of making the film Vendhu Thanindhathu Kaadu.