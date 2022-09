வெந்து தணிந்தது காடு… இப்பவே டிக்கெட்ட போடு: விறுவிறுப்பாக தொடங்கிய ஆன்லைன் ரிசர்வேஷன்

சென்னை: சிம்பு நடித்துள்ள வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படம் வரும் 15ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

கெளதம் மேனன் இயக்கியுள்ள வெந்து தணிந்தது காடு படத்திற்கு ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் டிக்கெட் புக்கிங் தற்போது தொடங்கிய நிலையில், ரன்னிங் டைம் பற்றி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Simbu starrer Vendhu Thanindhathu Kaadu will hit the theaters on the 15th. The ticket booking for this highly anticipated film has started today among Simbu fans. Also, Vendhu Thanindhathu Kaadu film is said to run for 3 hours