வலிமை டிக்கெட் வாங்கிட்டேன்... வெங்கட் பிரபுவிடம் கங்கை அமரன் என்ன கேட்டிருக்கார் தெரியுமா?

சென்னை : வலிமை படத்தின் முதல் நாள் முதல் ஷோவிற்கான டிக்கெட்டை தான் வாங்கி விட்டதாக சின்ன பிள்ளை போல சொல்லி உள்ளார் டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு. அப்படின்னா எனக்காக இதை செய்ப்பா என கேட்டுள்ளார் அவரின் அப்பாவும் பிரபல இசையமைப்பாளருமான கங்கை அமரன்.

நடிகர், பாடகர், பாடலாசிரியர், டைரக்டர்,தயாரிப்பாளர் என பல திறமைகளைக் கொண்டுள்ளவர் வெங்கட் பிரபு. சென்னை 28 படத்தின் மூலம் டைரக்டராக அறிமுகமான வெங்கட் பிரபு பல கமர்ஷியல் ஹிட் படங்களை கொடுத்துள்ளார். லேட்டஸ்டாக சிம்புவை வைத்து மாநாடு என்ற மிகப் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் வெற்றியை கொடுத்துள்ளார். வசூலிலும் உலக அளவில் சாதனை படைத்துள்ளது.

மார்ச் 10.. செம மாஸாக வரும் சூர்யா.. தியேட்டர்களை தெறிக்க விட தயாரான எதற்கும் துணிந்தவன்!

English summary

Director Venkat Prabhu tweeted that he got a Valimai FDFS ticket. His father asked him to take Premji along with him. Fans liked his family waiting to watch Valimai's first show.