மங்காத்தா 2 விற்காக என்னுடைய முதல் பிளான் இதுதான்...ரசிகர்களை மிரள வைத்த வெங்கட் பிரபு

சென்னை : மங்காத்தா 2 படத்திற்காக முதன் முதலில் தான் போட்ட பிளான் பற்றி வெளிப்படையாக, முதல் முறையாக பேசி உள்ளார் டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு. இதை கேட்டு ரசிகர்கள் அனைவரும் ஆச்சரியம் கலந்த அதிர்ச்சியில், வேற லெவல் பிளானா இருக்கே என சொல்லி உள்ளனர்.

அஜித் நடித்தின் 50வது படமான மங்காத்தா படத்தை இயக்கியவர் டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு. இந்த படம் 2011 ம் ஆண்டு ரிலீசானது. இந்த படத்தில் நெகடிவ் ரோலில் நடித்திருந்தார் அஜித். இந்த படம் மிகப் பெரிய வெற்றியை பெற்றத்துடன் அஜித்தின் சினிமா பயணத்தில் மிக முக்கியமான படமாக அமைந்தது.

Recently Venkat Prabhu spoke in college function. He revealed that he had initially planned for Mankatha 2 to be made only with Ajith and Vijay. He discussed the project with both actors at the time adding that it should have materialized at the time. But didn't eventually transpire.