சிம்பு ஒன்றும் மோசமானவர் இல்லை...சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த பிரபல டைரக்டர்

சென்னை : சிம்பு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரே நேரத்தில் பல படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். அவருக்கு போடப்பட்ட ரெட் கார்டு சமீபத்தில் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டதால் நிறைய பட வாய்ப்புக்கள் சிம்புவிற்கு வர துவங்கி உள்ளது.

கமலுக்கு பதில் தொகுத்து வழங்க போவது யார்... பிக்பாஸின் 3 திட்டங்கள் இதுதான்

ரெட் கார்டு விவகாரம் காரணம் பல காலமாக படங்களில் நடிக்காமல் இருந்த சிம்பு, உடல் எடையை செமயாக குறைத்து, ஈஸ்வரன் படத்தில் நடித்து அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தினார். இந்த படம் எதிர்பார்த்த அளவு வரவேற்பை பெறவில்லை. இருந்தாலும் சிம்பு மீது நம்பிக்கை வைத்து அவரை மாநாடு படத்தில் நடிக்க வைத்தனர் டைரக்டர் வெங்கட் பிரபுவும், தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சியும்.

English summary

Director Venkat Prabhu described about Simbu in his recent interview. He said that simbu was not a bad like described by few. Simbu's Maanaadu will release in worldwide on november 27 th.