அடுத்த பிளாக் பஸ்டர் ரெடி...வெங்கட் பிரபுவின் அடுத்த ஹீரோ யாருன்னு தெரியுமா?

சென்னை : மாநாடு, மன்தமத லீலை படங்களைத் தொடர்ந்து அடுத்த படத்தை இயக்கும் வேலைகளில் டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இறங்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இவரின் அடுத்த பட ஹீரோ யார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் நடிகராக அறிமுகமாகி, டைரக்டரானவர் வெங்கட் பிரபு. சென்னை 28 படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு டைரக்டராக அறிமுகமான வெங்கட் பிரபு, அஜித்தின் மங்காத்தா உள்ளிட்ட பல பிளாக் பஸ்டர் படங்களை இயக்கி உள்ளார்.

English summary

According to latest sources, Venkat Prabhu to direct Sivakarthikeyan in his next film. This film will produced by AGS Entertainment. This new combo movie shoot will planned to begin from on 2023. Before that Venkat Prabhu and Sivakarthikeyan will focus on their respective prtojects.