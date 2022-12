இந்த இளம் வயதிலேயே வெண்ணிலா கபடி குழு நடிகர் ஹரி வைரவன் மரணம் ஏன்.. பரிதாப பின்னணி

சென்னை: வெண்ணிலா கபடி குழு, குள்ளநரி கூட்டம், நான் மகான் அல்ல உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்து பிரபலமான நடிகர் ஹரி வைரவன் உடல்நலக் குறைவால் திடீரென உயிரிழந்தது திரையுலகை சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

இயக்குநர் சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் விஷ்ணு விஷால் நடித்த வெண்ணிலா கபடி குழு படம் மூலம் ஏகப்பட்ட ரசிகர்களால் அறியப்பட்ட நடிகர் ஹரி வைரவன் உயிரிழந்த செய்தி கேட்டு நடிகர் விஷ்ணு விஷால் வேதனை அடைந்து தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார்.

கிட்னி செயலிழந்து வறுமை காரணமாக உயிருக்கு போராடி வந்த நடிகர் ஹரி வைரவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தது பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Vennila Kabadi Kuzhu actor Hari Vairavan passes away due to this reason shocks Cinema Celebrities and his family. He suffered by Kidney failure for several months and gets treatment, but, unfortunately he died today.