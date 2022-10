அடக்கடவுளே..பழம்பெரும் நடிகர் மரணம்..அதிர்ச்சியில் திரைத்துறை!

சென்னை : பழம்பெரும் இந்தி நடிகர் அருண்பாலிலியின் திடீரென காலமானார்.

இவர் பாலிவுட் நடிகராக இருந்தாலும்,ஜென்டில்மேன், சத்யா, 3இடியட்ஸ், ரெடி, பர்ஃபி, கேதர்நாத், சாம்ராட் பிருத்விராஜ் என ஏராளமான படங்களில் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

பாலிவுட்டின் பழம்பெரும் நடிகரான அருண் பாலியின் மரணம் அவரது ரசிகர்களையும், திரையுலகினரை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

