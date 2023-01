படமே ஓடலைன்னு சொன்னார் அஜித்... கமல் அப்படியே பதறிட்டார்: மனம் திறந்த பிரபலம்

சென்னை: 1974ம் ஆண்டு அவள் ஒரு தொடர்கதை திரைப்படம் மூலமாக அறிமுகமானவர் நடிகர் ராஜேஷ்.

கே பாக்யராஜ் இயக்கிய அந்த 7 நாட்கள் படத்தில் ஆனந்த் என்ற கேரக்டரில் நடித்து மக்கள் மனங்களை வென்றார்.

தொடர்ந்து மூன்று தலைமுறை நடிகர்களுடன் நடித்துள்ள ராஜேஷ், பிரபல யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டியளித்திருந்தார்.

அதில் அவர் நடிகர்கள் கமல், அஜித், விஜய் சேதுபதி ஆகியோர் பற்றி பேசியிருந்தது வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Actor Rajesh has acted in more than 150 films. In a recent interview given to a YouTube channel, he opened up about Ajith, Kamal, and Vijay Sethupathi. This video is trending among fans.