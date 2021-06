பழம்பெரும் திரைப்பட இயக்குனர்,A.C.திருலோகச்சந்தர்...நினைவு தினம் இன்று

சென்னை :A.C.திருலோகச்சந்தர் இயக்கி நடிகர்திலகம் சிவாஜிகணேசன் மூன்று வேடங்களில் நடித்த 1969 ல் வெளியான "தெய்வமகன்" திரைப்படம் முதன்முதலாக தென்னிந்தியா சார்பாக ஆஸ்கார் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட திரைப்படமாகும்.

மக்கள் திலகம் அருகில் A.C.திருலோகச்சந்தர், மக்கள் திலகம் கையில் பிரபல திரைப்பட நடிகர் சூர்யா. அருகில் கலையுலக மார்க்கண்டயன் சிவகுமார் போன்றோர் இருக்கும் பொக்கிஷமான போட்டோ கிளிக்ஸ் நாம் பார்க்கும் போது ஒரு விதமான மகிழ்ச்சி.

A.C.திருலோகச்சந்தர் இயக்கி கதாநாயகனாக சி. எல். ஆனந்தன், கதாநாயகியாக சச்சு மற்றும் அசோகன் நடித்த சூப்பர்ஹிட் திரைப்படமான "வீரத் திருமகன்" ஸ்டில் என்றும் என்றென்றும் நினைவில் நிற்பவை .

English summary

Veteran director AC Thirulogachandar was a very famous director for his movies like Veera Thirumagan, Nanum oru pen and many more. Today is his death anniversary.