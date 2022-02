காற்றில் கரைந்த கான குயில்...பிரபல பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் காலமானார்

மும்பை : கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் ஒரு மாத காலமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த பிரபல பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் இன்று காலை உயிரிழந்தார். அவரது மறைவிற்கு தலைவர்கள், திரை பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பாடகி லதா மங்கேஷ்கருக்கு கொரோனா மற்றும் நிமோனியா உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனால் ஜனவரி 8 ம் தேதி மும்பையில் உள்ள Breach Candy மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. பல நாட்களாக ஐசியு.,வில் சிகிச்சை பெற்று வந்த லதா மங்கேஷ்கரின் உடல்நிலையில் படிப்படியாக முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வந்தது. அவருக்கு பொருத்தப்பட்டிருந்த வென்டிலேட்டர் உள்ளிட்டவைகள் நீக்கப்பட்டன.

English summary

Veteran singer Lata mangeshkar passes away in the age of 92. She was admitted in hospital after tested covid 19 positive. Yesterday doctors announced that her health condition become critical.