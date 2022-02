பாடகி லதா மங்கேஸ்கர் கவலைக்கிடம்...மீண்டும் வென்டிலேட்டர் உதவியுடன் சிகிச்சை

மும்பை : பிரபல பாடகி லதா மங்கேஸ்கரின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. வென்டிலேட்டர் உதவியுடன் தொடர்ந்து அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

பாடகி லதா மங்கேஷ்கருக்கு கொரோனா மற்றும் நிமோனியா உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனால் ஜனவரி 8ம் தேதி மும்பையில் உள்ள Breach Candy மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. பல நாட்களாக ஐசியு.,வில் சிகிச்சை பெற்று வந்த லதா மங்கேஷ்கரின் உடல்நிலையில் படிப்படியாக முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வந்தது. அவருக்கு பொருத்தப்பட்டிருந்த வென்டிலேட்டர் உள்ளிட்டவைகள் நீக்கப்பட்டன.

English summary

Doctors said that veteran singer Lata Mangeshkar's health condition is critical. She is again in ventilator. Her condition has deteriorated. Doctors are still observing her condition.