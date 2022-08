பணத்திற்காக இப்படியா?.. நான் உயிரோடுதான் இருக்கிறேன்..பதறிய சிவாஜி வில்லன் சுமன்!

சென்னை : நடிகர் சுமனின் உடல்நிலை குறித்து இணையத்தில் பரவிய தகவலுக்கு மிகவும் கடுமையாக தனது கண்டனத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

1979ம் ஆண்டு டி.ஆர்.ராமண்ணா தயாரித்த நீச்சல் குளம் திரைப்படத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக தனது திரைப்பயணத்தை தொடங்கினார் சுமன்.

சினிமாவில் ஏறக்குறைய 4 தசாப்த கால வாழ்க்கையில், தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம் மற்றும் கன்னட மொழிப்படங்கள் என கிட்டத்தட்ட 150க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Veteran South Indian actor Suman has denied rumours of his ill health and asked his fans not to worry. Reacting to reports on some YouTube channels.