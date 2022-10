வெற்றிமாறனின் விடுதலை ரிலீஸ் அப்டேட்… இரண்டு பாகங்களையும் அடுத்தடுத்து வெளியிட முடிவா?

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநரான வெற்றிமாறன் தற்போது விடுதலை படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

சமீபத்தில் வெற்றிமாறன் பேசிய அரசியல் கருத்துகள் மிகப் பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விடுதலை படத்தின் இரண்டு பாகங்களும் எப்போது ரிலீஸ் ஆகும் என புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Vetrimaaran's Viduthalai film release is a two-part. Vijay Sethupathi and Suri starrer film has high expectations among the fans. Viduthalai part 1 is planning for a November 4th, 2022 release in theatres. And Part -2 will release on March 2023 release.