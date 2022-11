வெற்றிமாறன் படங்களில் தொடரும் போலீஸ் அட்டாக்… எல்லாம் இதுதான் காரணமாம்

சென்னை: வெற்றிமாறன் இயக்கியுள்ள விடுதலை திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுவதும் நிறைவடைந்து போஸ்ட் புரோடக்‌ஷன் பணிகள் தொடங்கி விட்டன.

ஜெயமோகனின் துணைவன் சிறுகதையை பின்னணியாகக் கொண்டு இந்த திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் வெற்றிமாறன் அளித்த பேட்டியில், தனது படங்களில் காவல்துறையை அதிகம் தாக்கி எடுப்பது ஏன் என விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

விடுதலை படத்துக்கு என்ட் கார்டு போட்ட வெற்றிமாறன்… அப்போ ரிலீஸ் தேதி எப்போன்னு அப்டேட் கிடையாதா?

English summary

Vetrimaran's Viduthalai film will be released in two parts. Ilayaraja is composing the music for this film. In this case, Vetrimaaran has explained criticizing the police in his films.