அற்புதம்மாள் பயோபிக்கை இயக்கப் போகும் வெற்றிமாறன்.. தீயாய் பரவும் தகவல்.. ஹீரோயின் யார்?

சென்னை: 32 ஆண்டுகளாக சிறைத் தண்டனை அனுபவித்து வரும் தனது மகன் பேரறிவாளனை விடுவிக்க தனி நபராக போராடி வரும் அற்புதம்மாளின் பயோபிக்கை இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கப் போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அசுரன் படத்திற்காக தேசிய விருது வென்ற இயக்குநர் வெற்றிமாறனின் அடுத்த அடுத்த படங்கள் குறித்த ஹாட் அப்டேட்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன.

வெற்றிமாறனின் “விடுதலை’’… படப்பிடிப்புதள புகைப்படம் !

அற்புதம்மாளின் பயோபிக்கில் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் ஆர்வம் காட்டி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

National Award winning director Vetrimaaran plans to do a biopic of Arputhammal soon buzz circulates in social media. He currently waiting for the release of Viduthalai movie and ready to kick start Suriya’s Vaadi Vaasal project.