“பகை எப்படி முடிஞ்சுதுன்னு தெரியக்கூடாது”: மிரட்டும் வெற்றிமாறனின் பேட்டைக்காளி ட்ரெய்லர்

சென்னை: விடுதலை படத்தை இயக்கி வரும் வெற்றிமாறன், 'பேட்டைக்காளி' என்ற வெப் சீரிஸ்ஸையும் தயாரித்துள்ளார்.

ஆஹா ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ள 'பேட்டைக்காளி' வெப் சீரிஸ்ஸை ராஜ்குமார் இயக்கியுள்ளார்.

கலையரசன், கிஷோர், அம்மு அபிராமி, வேல ராமமூர்த்தி உள்ளிட்ட பலர் இந்த வெப் சீரிஸில் நடித்துள்ளனர்.

Pettaikaali web series Premiering 21st of October on Aha Tamil OTT. Pettaikaali is a Tamil story that gives you a glimpse into the world of Jallikattu. The show is presented by director Vetrimaaran. In this case, the trailer of Pettaikaali was released.