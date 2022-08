தனுஷே சூப்பர்ஸ்டாருன்னு சொன்ன அந்த ஒரு நடிகர்...வெற்றிமாறன் சொன்ன செம மேட்டர்

சென்னை :தனுஷ் நடித்த யாரடி நீ மோகினி, உத்தம புத்திரன் போன்ற படங்களை இயக்கிய மித்ரன் ஆர்.ஜவஹர் 4வது முறையாக அவருடன் இணைந்துள்ள படம் "திருச்சிற்றம்பலம்".

இந்த படத்தை தனுஷின் படிக்காதவன், மாப்பிள்ளை படங்களை தொடர்ந்து 3வது முறையாக சன்பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இப்படத்தில் நடிகைகள் நித்யாமேனன், பிரியா பவானி ஷங்கர், ராஷிகண்ணா, நடிகர்கள் பிரகாஷ்ராஜ், பாரதிராஜா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தின் ஆடியோ வெளியிட்டு விழா கடந்த ஜூலை 30 ஆம் தேதி நடைபெற்றது.

திருச்சிற்றம்பலம் பட இசை வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்- தனுஷ் இடையேயான நட்பு குறித்து இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தெரிவித்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

Vettrimaaran speech about Dhanush's Thiruchitrambalam audio launch goes viral in social media. He said that Dhanush told that Sivakarthikeyan is a great talent and has all the potential to become a superstar.