விஜய், ஷாருக்கான் கொடுக்காத வாய்ப்பு.. ஜூனியர் என்டிஆர் படத்தை தட்டித் தூக்கிய வெற்றிமாறன்?

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் சிறந்த இயக்குநர் என பெயரெடுத்துள்ள வெற்றிமாறன் அடுத்ததாக ஜூனியர் என்டிஆர் படத்தை இயக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நடிகர் தனுஷின் பொல்லாதவன் படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் வெற்றிமாறன். தொடர்ந்து தனுஷ் உடன் ஆடுகளம், வடசென்னை, அசுரன் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கி தேசிய விருதுகளையும் அள்ளி உள்ளார்.

விஜய்சேதுபதி மற்றும் சூரி நடிப்பில் உருவாகி வரும் விடுதலை படத்தை இயக்கி முடித்துள்ள வெற்றிமாறன் அடுத்து வாடிவாசல் படத்தை இயக்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Vetrimaran next join hands with Jr NTR for a movie strong buzz trending in Tollywood. Mythri Makers plans to make this movie in a very big scale talks are going on. Vetrimaran also ready to start Suriya's Vaadivaasal movie too.