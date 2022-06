சூர்யா இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார்...வெற்றிமாறன் சொன்ன வாடிவாசல் சீக்ரெட்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் அனைவராலும் கொண்டாடப்படும், எதிர்பார்க்கப்படும் டைரக்டர்களில் ஒருவர் வெற்றிமாறன். அதே போல் தனது ஒவ்வொரு படத்தின் மீதும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தக் கூடியவர் நடிகர் சூர்யா.

இவர்கள் இருவரும் இணைந்து ஒரு படம் பண்ண போகிறார்கள் என்றதுமே அனைவருக்கும் எதிர்பார்ப்பு எகிறியது. அதுவும் ஜல்லிக்கட்டை மையமாகக் கொண்ட படம் என சொல்லி விட்டு, அதற்கு வாடிவாசல் என்று டைட்டில் வைத்திருப்பதாக அறிவித்ததால் ரசிகர்கள் கொண்டாட துவங்கி விட்டனர்.

இந்த படம் எப்போது வரும் என ஷுட்டிங் துவங்கப்படுவதற்கு முன்பே அனைவரும் கேட்க துவங்கி விட்டனர் . ஆனால் அறிவிப்பு வெளியிட்டு பல மாதங்கள் ஆன நிலையில் இதுவரை ஷுட்டிங் துவங்கப்படவில்லை.

English summary

In recent award cerremony director Vetrimaran revealed the secret of Vaadisal. He that the movie is in very initial stage. Now Suriya buy 2 bulls and take training this bulls. He kept this bulls in his house. Just for trail only they took test shoot recently.