யப்பா...பட்டையை கிளப்புறாங்களே...லைக்குகளை அள்ளி குவிக்கும் விக்டிம் டிரைலர்

சென்னை : கொரோனாவிற்கு பிறகு ஓடிடி தளங்களின் வளர்ச்சி அசுர வேகத்தில் உள்ளது. இவற்றில் சினிமாவை தாண்டி அனைத்து தளங்களும் வெப் சீரிஸ்களை போட்டி போட்டு கொண்டு அதிகம் வெளியிட்டு வருகின்றன.

சினிமாக்களை மிஞ்சும் அளவிற்கு செம த்ரில்லிங், விறுவிறுப்பு நிறைந்த வெப்சீரிஸ்கள் பலவும் சமீப காலமாக வெளிவர துவங்கி விட்டன. ஆரம்பத்தில் இந்தியில் மட்டுமே அதிகம் வந்த வெப்சீரிஸ்கள் தற்போது அனைத்து மொழிகளிலும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

சமீபத்தில் தமிழில் வந்த வெப்சீரிசான சுழல், அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து, பாராட்டுக்களை அள்ளி குவித்தது. இதன் அடுத்த பாகம் எப்போது வரும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அடுத்த வித்தியாச முயற்சிக்கு தயாராகும் பார்த்திபன்.. என்ன தெரியுமா.. பாக்கலாங்களா!

English summary

The trailer of the upcoming Tamil anthology Victim-Who Is Next released today. The anthology is set to premiere on SonyLIV on August 5th. The film is produced by Venkat Prabhu's Black Ticket Productions in collaboration with Axess Film Factory. Venkat Prabhu, Pa Ranjith, M Rajesh, and Chimbu Devan will be directing the four segments of the anthology, whose underlying theme will be victims.