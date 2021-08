பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்காக விக்ரம் செய்த காரியத்தை பாருங்க

சென்னை : மணிரத்னம் இயக்கும் பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் விக்ரம், ஐஸ்வர்யா ராய், கார்த்தி, த்ரிஷா, பிரகாஷ்ராஜ், நிழல்கள் ரவி, சோபிதா துலிபலா, விக்ரம் பிரபு, ஜெயராம், பிரபு, அஷ்வின் ககுமமா, ஜெயம்ரவி, விக்ரம் பிரபு உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் நடிக்கின்றனர்.

ரூ.500 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகி வரும் பொன்னியின் செல்வன் படம் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நாவல் அடிப்படையில் அதே பெயரில் பிரம்மாண்ட படமாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. வரலாற்று படமான இந்த படத்தை லைகா ப்ரொடக்ஷஸுடன் இணைந்து மணிரத்னத்தின் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

சமீபத்தில் தான் இந்த படத்தில் யார் யார் எந்தெந்த ரோலில் நடிக்கிறார்கள் என்ற தகவல் வெளியிடப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் இடம்பெறும் பாடல்களின் பட்டியலும் வெளியிடப்பட்டது. இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார்.

English summary

In pudhucherry schedule, vikram took sword fighting practice for ponniyin selvan directed by mani ratnam. vikram's fighting practice video now goes viral in internet. in this movie vikram to play as chola price named adhithya karikalan.