கொடைக்கானல்: வெற்றிமாறன் இயக்கும் விடுதலை படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

விஜய் சேதுபதி, சூரி, கெளதம் மேனன், பிரகாஷ் ராஜ் ஆகியோர் நடிக்கும் இந்தப் படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.

கொடைக்கானலில் நடைபெற்று வந்த விடுதலை ஷூட்டிங் குறித்து விஜய் சேதுபதி சூப்பர் அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளார்.

ரெட் ஜெயண்ட் வெளியிட்ட விடுதலை படத்தின் சூட்டிங் ஸ்பாட் புகைப்படங்கள்.. கலக்கல் காம்பினேஷன்தான்!

English summary

Vetrimaaran directing the Viduthalai film shoot was going on in Kodaikanal. Stunt master Peter Hein helmed the action sequence for this film. Now Vijay Sethupathi has reported that the Viduthalai shooting in Kodaikanal has been completed