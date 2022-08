விடுதலை செகண்ட் பார்ட் ஷூட்டிங் பத்தி தரமான அப்டேட்: இனி ரிலீஸ் தேதி மட்டும் தான் கன்ஃபார்ம் ஆகணும்

சென்னை: வெற்றிமாறன் தற்போது விஜய் சேதுபதி, சூரி நடிப்பில் 'விடுதலை' படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

ஜெயமோகனின் துணைவன் என்ற சிறுகதையை பின்னணியாகக் கொண்டு விடுதலை உருவாகி வருகிறது.

இந்தப் படம் இரண்டு பாகங்களாக உருவாகும் என கூறப்படும் நிலையில், சூப்பர் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Vijay Sethupathi and Soori starrer Viduthalai film is directed by Vetrimaaran. This film to be made In two Parts. The shooting for the first part Is over and almost 90% of shooting Is over for the sequel