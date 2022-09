வெற்றிமாறன் பிறந்தநாள்… அழகாக வாழ்த்திய சூரி… சூப்பர் அப்டேட் கொடுத்த விடுதலை படக்குழு…

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இன்று தனது 47வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

வெற்றிமாறன் பிறந்தநாளுக்கு நடிகர் சூரி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அழகாக வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், வெற்றிமாறனின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு விடுதலை படத்தின் சூப்பர் அப்டேட்டை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

கதை நாயகன் சூரி.. கதாநாயகன் விஜய்சேதுபதி.. ’விடுதலை’ உலகு பற்றி மனம் திறந்த வெற்றிமாறன்!

English summary

Sensational Tamil director Vetrimaaran has turned another year older today and on this occasion, the makers of his flick Viduthalai have come up with an interesting update. The makers have officially announced that Viduthalai, featuring Soori and Vijay Sethupathi, will be made in two parts. The high-budget movie will be released soon in theaters.