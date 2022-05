ஏகே 62 வில் தோனி ஸ்டைலில் வேலை செய்வேன்... அப்படி என்ன செய்ய போகிறார் விக்னேஷ் சிவன் ?

சென்னை : ஏகே 62 படத்தில் கிரிக்கெட் வீரர் தோனி ஸ்டைலில் வேலை செய்ய போவதாக டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் கூறி உள்ளார். விக்னேஷ் சிவன் எதை சொல்கிறார், அப்படி என்ன பண்ண போகிறார் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

அஜித் தற்போது ஹெச்.வினோத் இயக்கும் ஏகே 61 படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்கள். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங், ஐதராபாத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாக நடைபெற்று வருகிறது. அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட செட்டில் விறுவிறுப்பாக ஷுட்டிங் நடந்து வருகிறது. இந்த படத்தில் அஜித்திற்கு ஜோடியாக மஞ்சு வாரியம் நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

In his recent interview Vignesh Shivan told that he will give his 100 percent for AK 62. It will satisfy Ajith's crazy fans and all type of audience. In AK 62 he will follow the words of Dhoni who said that more concentrate work rather than result.