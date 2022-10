குழந்தைகள் பிறக்கப் போவது குறித்து முன்பே சிக்னல் கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்.. அதுவும் எப்படி தெரியுமா?

சென்னை: இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் நடிகை நயன்தாராவுக்கு க்யூட்டான இரு ஆண் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளது.

திரை நட்சத்திரங்கள் ரசிகர்கள் என பலரும் இந்த நட்சத்திர தம்பதியினரை வாழ்த்தி வருகின்றனர்.

சில நெட்டிசன்கள் இது தொடர்பான சந்தேகங்களையும், விமர்சனங்களையும் முன் வைத்து வருகின்றனர். ஆனால், சில வாரங்களுக்கு முன்பாகவே விக்னேஷ் சிவன் தனக்கு குழந்தை பிறக்கப் போகிறது என்கிற சிக்னலை கொடுத்திருந்தார். அது பற்றி இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Vignesh Shivan already given signal to welcoming his kids by posting some kids time, practice for the future recently in instagram story. Now fans realises that post and congratulates vignesh shivan.