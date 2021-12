விக்னேஷ் சிவன் – நயன்தாராவின் புதிய பட ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

சென்னை : கோலிவுட்டின் பிரபலமான நட்சத்திர காதல் ஜோடியான விக்னேஷ் சிவன், நயன்தாரா இருவரும் இணைந்து பல படங்களை கொடுத்து வருகின்றனர். விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடித்துள்ள காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

விஜய் சேதுபதி, சமந்தா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள முக்கோணம் காதல் கதையான இந்த படத்தின் டப்பிங் வேலைகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த படம் 2022 ம் ஆண்டு காதலர் தின ஸ்பெஷலாக வெளியிடப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

என்னது...விஜய் நடிக்க வேண்டிய சூப்பர் ஹீரோ கதையில் விக்ரம் நடிக்கிறாரா ?

English summary

Vignesh shivan announced release date of Rocky movie with new poster. This movie will slat to release on december 23rd on theatres. this movie was produced under vignesh shivan, nayanthara's rowdy pictures.