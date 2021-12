எல்லாம் இவங்களால தான்... அம்மா பாடலை அம்மாவிற்கு டெடிகேட் செய்த விக்னேஷ் சிவன்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி டைரக்டர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் விக்னேஷ் சிவன். நயன்தாரா உடனான காதலுக்கு பிறகு கோலிவுட்டின் பிரபலமான காதல் ஜோடியாகவும் பிரபலமாகி விட்டார் விக்னேஷ் சிவன்.

நயன்தாராவும், விக்னேஷ் சிவனும் போடும் ஒவ்வொரு ட்வீட்டும், ஃபோட்டோக்களும் வைரலாவது வழக்கம். விக்னேஷ் சிவன்- நயன்தாராவின் ரெளடி பிக்சர்ஸ் தயாரித்த கூழாங்கல் படம் பல சர்வதேச விருதுகளை வென்றுள்ளது.

நயன்தாரா -விக்னேஷ் சிவன் ரொமான்டிக் புகைப்படம்... டுவிட்டரில் வைரல்!

English summary

Boney kapoor released valimai second single mother song today which was written by vignesh shivan. vignesh shivan dedicated this song to his mother and he shared his mother's photo in twitter. fans appreciate vignesh shivan's soulful lyrics.