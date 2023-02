AK 62வில் இருந்து தூக்கி அடிக்கப்பட்ட வேதனை.. அஜித் புகைப்படத்தை நீக்கிய விக்னேஷ் சிவன்!

சென்னை: லைகா நிறுவனம் தயாரிப்பில் நடிகர் அஜித் குமார் நடிக்க உள்ள AK 62 படத்தை இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கப் போவதாக அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால், விக்னேஷ் சிவன் காலதாமதம் செய்ததாகவும் விக்னேஷ் சிவன் சொன்ன கதை நடிகர் அஜித்துக்கு பிடிக்கவில்லை என்றும் அதிரடியாக அவர் படத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டார் என பரவிய தகவல்களை கன்ஃபார்ம் செய்யும் வகையில் விக்னேஷ் சிவன் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் புதிய மாற்றத்தை செய்துள்ளார்.

சிம்புவின் போடா போடி படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் விக்னேஷ் சிவன். நடிகர் தனுஷின் வேலையில்லா பட்டதாரி படத்தில் இன்ஜினியராக நடித்திருப்பார்.

விஜய்சேதுபதி, நயன்தாராவை வைத்து அவர் இயக்கிய நானும் ரவுடி தான் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றிப் படமாக மாறியது.

English summary

Director Vignesh Shivan removes Ajith cover pic after he exit from AK 62 shocks fans. Vignesh Shivan ropes to direct for Ajith Kumar's next film but unfortunately he missed the golden chance due to poor screenplay talks going inside the industry.