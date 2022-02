டூ டூட்டூ டூ டூட்டூ...காத்து வாக்குல ஒரே ட்வீட்டில் ரெண்டு அப்டேட் கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்

சென்னை : காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படம் பற்றி ஒரே ட்வீட்டில் இரண்டு செம சூப்பரான அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளார் டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன். அவரின் இந்த வித்தியாசமான ட்வீட் ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது.

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா, சமந்தா, பிரபு நடித்துள்ள காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படம் ரொமான்டிக் காமெடி படமாக தயாராகி உள்ளது. இந்த படத்தை விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாராவின் ரெளடி பிக்சர்ஸ், செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோஸ் உடன் இணைந்து தயாரித்துள்ளது. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Director Vignesh shivan revealed that Kaathuvakula rendu kadhal movie teaser will be released on February 11th. And the movie's release has been planned to be in April only in theatres. Originally, this film was scheduled to be released on February 14th.