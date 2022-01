நாளை காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் அடுத்த அப்டேட்...சூப்பர் தகவலை வெளியிட்ட விக்னேஷ் சிவன்

சென்னை : காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தின் அடுத்த அப்டேட் ஒன்றை நாளை வெளியிட உள்ளதாக டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா, சமந்தா நடித்துள்ள படம் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல். ரொமான்டிக் காமெடி படமான இந்த படத்தை விக்னேஷ் சிவன் எழுதி, இயக்கி உள்ளார். இந்த படத்தை ரெளடி பிக்சர்ஸ் மற்றும் செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளன. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Vignesh shivan shared in his twitter page that kaathuvakula rendu kaadhal movie's next song will be released on January 3rd. For Naan pizhai song release, movie team also releaved a special poster with vijay sethupathi and nayanthara.