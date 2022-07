என்ன சொல்றீங்க...ஏகே 62 படத்திற்கு முன் விக்னேஷ் சிவன் இதை இயக்க போகிறாரா ?

சென்னை : கோலிவுட்டின் டாப் டைரக்டர்களில் விக்னேஷ் சிவனும் ஒருவர். நானும் ரெளடி தான் படத்திற்கு பிறகு இவரின் வளர்ச்சி எங்கேயோ போய் விட்டது. அதிலும் நயன்தாராவின் காதலராகி விட்டதால் இவர் செய்யும் ஒவ்வொரு விஷயமும் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

சமீபத்தில் விஜய் சேதுபதி, சமந்தா, நயன்தாரா நடித்த காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தை இயக்கி இருந்தார் விக்கி. இந்த படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை என்றாலும் ஓரளவிற்கு ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது.

இந்த படம் ரிலீசாவதற்கு முன்பே, அஜித்தின் அடுத்த படமான ஏகே 62 படத்தை விக்னேஷ் சிவன் தான் இயக்க போகிறார் என லைகா நிறுவனம் அறிவித்தது. இதனால் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தை விக்கி எப்படி இயக்க உள்ளார் என பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டினர்.

English summary

Now, it is being reported that Vignesh Sivan will be helming a new venture before he starts working on 'AK62'. He will be shooting the opening ceremony of the 44th Chess Olympiad that is happening in Chennai.