கண்மணி அன்போடு காதலன்... நயன் டப்பிங் பேசியது பார்த்து உருகிய விக்னேஷ் சிவன்

சென்னை : டைரக்டர், தயாரிப்பாளர் என்பதை கடந்து, பாடலாசிரியராகவும் அனைவரின் மனங்களையும் கவர்ந்து வெற்றி பெற்றுள்ளார் விக்னேஷ் சிவன். அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் அஜித்தின் வலிமை படத்திற்கான பாடல் வரிகளை விக்னேஷ் சிவன் தான் எழுதி உள்ளார்.

அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படத்தின் முதல் சிங்கிளாக வெளியிடப்பட்டுள்ள நாங்க வேற மாரி பாடலை விக்னேஷ் சிவன் தான் எழுதி இருந்தார். இந்த பாடல் வேற லெவல் ஹிட்டாகி உள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து வலிமை படத்தின் செகண்ட் சிங்கிள் டிசம்பர் 5 ம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளது.

Nayanthara started her dubbing work for katthuvakula rendu kadhal. Vignesh shivan tweeted about nayanthara dubbing on his dialogues in Guna movie song style. after his tweet kaathuvakula rendu kadhal hastag becomes trending in twitter.