உங்கள் ஹீரோக்களை இப்படி சூப்பரா அசிங்கப்படுத்துறீங்களே .. எல்லை மீறிய ஆதிபுருஷ் அட்ராசிட்டிஸ்!

சென்னை: பிரபாஸின் ஆதிபுருஷ் படம் ஏகப்பட்ட பில்டப்களுடன் டீசர் வெளியிடப்பட்ட நிலையில், கடைசியாக அது ஒரு அனிமேஷன் படம் என்பதை அறிந்த ரசிகர்கள் அந்த படத்தை பங்கமாக கலாய்க்க ஆரம்பித்தனர்.

ஆனால், ஆதிபுருஷ் படத்தை ட்ரோல் செய்வதை தாண்டி வேறுவொரு ட்ரோல் சோஷியல் மீடியாவையே சாக்கடையாக மாற்றி உள்ளது.

அஜித், விஜய், சூர்யா, மகேஷ் பாபு, அல்லு அர்ஜுன், தனுஷ் என டாப் ஹீரோக்களை பத்து தல காமெடி ராவணனாக மாற்றி பங்கம் செய்து வருகின்றனர்.

என்ன அண்டா சைஸ்ல இருக்காரு ஆதிபுருஷ்.. இவரு ராமரா.. பிரபாஸை ட்ரோல் செய்யும் ராம்சரண் ஃபேன்ஸ்!

English summary

Vijay and Ajith fans Adipurush ridiculous meme fight crossing the limits and upsets the celebrities too. Other actors like Suriya, Dhanush, Mahesh Babu, Allu Arjun and more also suffers with the edited memes.