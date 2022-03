யார் அந்த BIKILI...சஸ்பென்சை உடைத்து க்ளூ கொடுத்த விஜய் ஆன்டனி

சென்னை : கடந்த சில நாட்களாகவே சோஷியல் மீடியாவில் உலா வரும் யார் அந்த BIKILI என்ற கேள்விக்கு க்ளூ ஒன்றை கொடுத்து சஸ்பென்சை உடைத்துள்ளார் நடிகர் விஜய் ஆன்டனி. இருந்தாலும் இதற்கு என்ன அர்த்தம் என புரியாமல் அனைவரும் குழம்பி வருகின்றனர்.

கடந்த ஒரு வாரமாக சோஷியல் மீடியாவில், கருப்பு நிற போர்டில் சிவப்பு நிறத்தில் எழுதப்பட்ட, யாரு இந்த BIKILI என்ற போட்டோ அனைவரையும் மிகவும் யோசிக்க வைத்தது. அதைத் தொடர்ந்து BIKILI கிட்ட மாட்டிங்காதீங்க என்ற மற்றொரு போட்டோ வெளியிடப்பட்டது. இது ஏதோ படத்திற்கான ப்ரொமோஷன் என அனைவரும் யூகித்து விட்டனர். ஆனால் என்ன படம், யார் நடிக்கும் படம், இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என பலரும் கேட்டு வந்தனர்.

English summary

In the past few days, the BIKILI post has attracted everyone's attention. Now Vijay Antony breaks that suspense and says he will reveal it at 5 pm today. Not only netizens, but actor Yogi Babu is also eagerly waiting to know who is bikili.