என்னப்பா இப்படி ஒரு பேரு...வித்தியாசமான டைட்டிலில் விஜய் ஆன்டனி

சென்னை : 2005 ம் ஆண்டு வெளியான சுக்ரன் படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் விஜய் ஆன்டனி. பல படங்களில் பணியாற்றி பல ஹிட் பாடல்களை கொடுத்துள்ளார்.பட்டிதொட்டியெல்லாம் அனைவரையும் குத்தாட்டம் போட வைத்த நாக்கு முக்கா பாடலுக்கு இசை அமைத்தது இவர் தான்.

தொடர்ந்து கிழக்கு கடற்கரை சாலை படத்தில் சிறிய ரோலில் நடித்து, நடிகராகவும் அவதாரம் எடுத்தார். பிறகு நான் படத்தின் மூலம் ஹீரோவானார். முதல் படமே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. தொடர்ந்து இவர் நடித்த சலீம் படமும் இவரது நடிப்பை பேச வைத்தது. அதைத் தொடர்ந்து நடித்த பிச்சைக்காரன் படம் பிளாக்பஸ்டர் படமாக அமைந்தது.

English summary

Vijay Antony's new movie is titled as Mazhai Pidikadha Manidhan. This movie is a sequel of Salim movie. This new movie shooting will begin today with formal pooja in Chennai.