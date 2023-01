விபத்துக்குப் பிறகு சுயநினைவை இழந்தாரா விஜய் ஆண்டனி...? சிகிச்சைக்கு நாள் குறித்த மருத்துவர்கள்?

சென்னை: இசையமைப்பாளராக இருந்து முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் விஜய் ஆண்டனி.

தற்போது மழை பிடிக்காத மனிதன், பிச்சைக்காரன் 2, கொலை, ரத்தம் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

பிச்சைக்காரன் 2 படப்பிடிப்பில் நடந்த விபத்தில் விஜய் ஆண்டனி படுகாயமடைந்ததாக செய்திகள் வெளியாகின.

இந்நிலையில் விபத்தில் சிக்கிய விஜய் ஆண்டனியின் உடல்நிலை குறித்து தற்போது சில தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

An accident took place during the shooting of Pichaikaran 2 which was going on abroad. There were reports that actor Vijay Antony was seriously injured. In this case, it has been reported that he is still unconscious and is going to undergo surgery soon.