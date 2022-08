விஜய் ஆண்டனியின் ‘கொலை’ ட்ரெய்லர் அப்டேட்: போஸ்டர் மாதிரியே ட்ரெய்லர்யும் சஸ்பென்ஸ் இருக்குதாமே

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான விஜய் ஆண்டனி, இப்போது முன்னணி நடிகராகவும் வலம் வருகிறார்.

பிச்சைக்காரன் உட்பட பல ஹிட் படங்களில் நடித்துள்ள அவர் தற்போது இயக்குநராகவும் அறிமுகமாகவுள்ளார்.

இந்நிலையில், விஜய் ஆண்டனியின் நடிப்பில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'கொலை' படத்தின் ட்ரெய்லர் குறித்து அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The film team has announced that the trailer of Vijay Antony starrer 'Kolai' will be released on Independence Day. This trailer release has raised expectations among the fans ( விஜய் ஆண்டனி நடித்துள்ள ‘கொலை’ படத்தின் ட்ரெய்லர் சுதந்திர தினத்தன்று வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்த ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது )