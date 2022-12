எதிர்பார்க்குற அமைதியான வாழ்க்கை கிடைக்கலனா திருப்பி அடி: மிரட்டும் விஜய் ஆண்டனியின் ரத்தம் டீசர்

சென்னை: விஜய் ஆண்டனி நடித்துள்ள ரத்தம் படத்தின் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

சிஎஸ் அமுதன் இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனியுடன் மூன்று நாயகிகள் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

ரத்தம் டீசரில் இயக்குநர்கள் வெற்றிமாறன், வெங்கட் பிரபு, பா ரஞ்சித் ஆகியோரும் நடித்துள்ளது ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

அமுதவாணனுக்கு என்ன ஆச்சு..ரத்தம், ரத்தம்னு தூக்கத்தில் உளறல், ..நடுராத்திரியில் அலறி ஓடிய மணிகண்டன்

