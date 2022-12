அட்லீ வீட்டில் நடந்த வாரிசு ஃபங்ஷன்... சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க முதல் ஆளாக சென்ற விஜய்!

சென்னை: ராஜா ராணி மூலம் இயக்குநரான அட்லீ, தற்போது ஷாருக்கான் நடிக்கும் ஜவான் திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

ஷாருக்கான், நயன்தாரா, விஜய் சேதுபதி, தீபிகா படுகோன் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கும் இந்தப் படம் அடுத்தாண்டு வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், தனது மனைவி ப்ரியா கர்ப்பமாகியுள்ளதாக இயக்குநர் அட்லீ சில தினங்களுக்கு முன்னர் ட்வீட் செய்திருந்தார்.

லவ் டுடே படத்தை பாராட்டிய இயக்குநர் அட்லீ.. துள்ளி குதித்த இவானா.. நன்றி சொன்ன பிரதீப்!

English summary

Atlee is directing Shah Rukh Khan starrer Jawaan. A few days ago he had tweeted that his wife Priya was pregnant. After this, Vijay attended the baby shower at his house and congratulated the Atlee-Priya couple.