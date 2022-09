லைகர் தோல்வி... முதலில் 6 கோடி… இப்போ சம்பளமே வேண்டாம்: ஒரேடியாய் படுத்தேவிட்ட விஜய் தேவரகொண்டா

ஐதராபாத்: தெலுங்கு முன்னணி நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் கடந்த மாதம் 25ம் தேதி வெளியானது லைகர்.

பூரி ஜெகன்நாத் இயக்கத்தில் மிகப் பிரம்மாண்டமாக உருவான இந்தப் படம் மிகப் பெரிய தோல்வியைத் தழுவியது.

இதனால், தனது சம்பளத்தில் 6 கோடி ரூபாயை விட்டுக்கொடுத்த விஜய் தேவரகொண்டா இப்போது அதிரடியாக ஒரு முடிவு எடுத்துள்ளார்.

பாங்காக்கில் துவங்கும் ஏகே61 படத்தின் சூட்டிங்.. செப்டம்பர் 15ம் தேதி துவங்கவுள்ளதாக தகவல்!

English summary

Vijay Devarakonda starrer 'Liger' was a big flop. So he gave up 6 crore rupees in his salary. Now he has decided to act in Jana Gana Mana movie without any pay