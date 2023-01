சொந்த செலவில் 100 ரசிகர்களுடன் மணாலிக்கு டூர்... இந்த நல்ல மனுசன் படத்தையாப்பா பாய்காட் பண்ணீங்க?

ஹைதராபாத்: தெலுங்கில் வெளியான அர்ஜுன் ரெட்டி திரைப்படம் மூலம் மிகவும் பிரபலமானவர் விஜய் தேவரகொண்டா.

தொடர்ந்து கீதா கோவிந்தம், டியர் காம்ரேட் போன்ற படங்களில் நடித்துள்ள விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

இவர் நடிப்பில் கடந்தாண்டு வெளியான 'லைகர்' திரைப்படம் பாய்காட் பிரச்சினையால் தோல்வியை சந்தித்தது.

இந்நிலையில், தனது ரசிகர்களுக்கு புத்தாண்டு கொண்டாட்டமாக விஜய் தேவரகொண்டா அறிவித்துள்ளது இணையத்தில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Vijay Devarakonda starrer Ligar was a huge flop. Following this, he is currently acting in Khushi with Samantha. In this case, he has announced that he will take 100 of his fans on a tour to Manali and it is trending.