கலாய்த்த தியேட்டர் ஓனர்: காலில் விழுந்து கட்டியணைத்துக் கொண்ட விஜய் தேவரகொண்டா

மும்பை: தெலுங்கு நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவின் லைகர் படத்திற்கு எதிர்பார்த்தளவில் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை.

லைகர் திரைப்படம் வெளியாகி 4 நாட்களில் மொத்தம் 43 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வசூலித்துள்ளது.

'லைகர்' தோல்விக்கு விஜய் தேவரகொண்டா தான் காரணம் என திரையரங்க உரிமையாளர் தேசாய் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார்.

ஏகே 62 ஹீரோயின் நயன்தாரா இல்லையா?...இவர் தானாமே...இது செம மேட்டரா இருக்கே

English summary

Vijay Devarakonda starrer 'Liger' was a big flop. Theater owner Desai had criticized Vijay Devarakonda's arrogant speech as the reason for this. After this, Vijay Devarakonda met Desai in personally