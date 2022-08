விராட் கோலியின் பயோபிக்கில் விஜய் தேவரகொண்டா?: ஏன் இதுவர உடைச்ச ஃபர்னிச்சர் எல்லாம் போதாதா?

துபாய்: விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'லைகர்' திரைப்படம் 25ம் தேதி வெளியாகியிருந்தது.

பூரி ஜெகன்நாத் இயக்கிய 'லைகர்' பான் இந்தியா படமாக பல மொழிகளில் வெளியாகி தோல்வியைத் தழுவியதாக விமர்சகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதியதை பார்க்க விஜய் தேவரகொண்டா துபாய் சென்றிருந்தார்.

