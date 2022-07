விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் டேட்டிங் போக விரும்பும் வாரிசு நடிகை...விஜய் என்ன சொல்லிருக்கார் தெரியுமா?

மும்பை : தெலுங்கில் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருப்பவர் விஜய் தேவரகொண்டா. அர்ஜுன் ரெட்டி, நோட்டா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து பிரபலமானார்.இவருக்கு தெலுங்கில் மட்டுமின்றி தமிழிலும் ரசிகர்கள் அதிகம்.

தற்போது லிகர் படத்தின் முலம் பாலிவுட்டில் அடியெடுத்து வைக்க உள்ளார். ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த படம் ரிலீசாக உள்ளது. விஜய் தேவரகொண்டாவின் முதல் பான் இந்தியா படமாக இது உருவாகி உள்ளது.

நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா, விஜய் தேவரகொண்ட இடையே காதல், டேட்டிங் என பல கிசுகிசுக்கள் எழுந்தது. இருந்தாலும் விஜய் தேவரகொண்டா மீதான கிரஷ் ரசிகர்களுக்கு குறையவில்லை.

9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நேருக்கு நேர் மோதும் விஜய் - அஜித் படங்கள்...உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

English summary

Actors Sara Ali Khan and Janhvi Kapoor will be the guests on the upcoming episode of Karan Johar's show Koffee With Karan. In a promo from the episode released on Monday, when Sara was asked, whom she wants to date in the industry, she names Vijay Deverakonda. Now on Tuesday, Vijay replied to Sara's comment and called it the ‘cutest’.