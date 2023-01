எங்க அப்பா நியாபகம் வந்துடுச்சுண்ணா.. வாரிசு படத்தை பார்த்து கண்கலங்கிய ரசிகர்.. டிரெண்டாகுது!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் வாரிசு படம் ஜனவரி 11ம் தேதி வெளியானது. குடும்பங்கள் பார்த்து ரசிக்க வேண்டிய படமாக இந்த முறை ஒரு ஜாலியான படத்தை நடிகர் விஜய் கொடுத்துள்ளார்.

பார்த்து பார்த்து புளித்துப் போன கதை என்றும் பெருசா எமோஷனல் கனெக்ட்டே ஆகவில்லை என்றும் படம் சூப்பர், விஜய் நடிப்பு மற்றும் எமோஷனல் காட்சிகள் கண் கலங்க வைக்கின்றன என வாரிசு படத்துக்கு கலவையான விமர்சனங்கள் குவிந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், இசையமைப்பாளர் தமனுக்கு அடுத்து படத்தை பார்த்து அப்பா நியாபகம் வந்துடுச்சுண்ணா என கலங்கியபடி பேசும் ரசிகர் ஒருவரின் வீடியோ டிரெண்டாகி வருகிறது.

வாரிசு ஆடியோ ரிலீஸ்ல குஷ்பு பத்தி விஜய் அவ்ளோ பேசியிருந்தாரே... ஆனா படத்துல இல்ல... ஏன்?

English summary

Vijay fan cried after watching Varisu movie for this reason. He also told Varisu movie was very good and he will ready to watch this movie for a 1000 times after getting emotional from the film.