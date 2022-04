விஜய்யை பங்கமாக கலாய்த்த விக்னேஷ் சிவன்... கடும் கோபத்தில் விஜய் ரசிகர்கள்

சென்னை : காத்து வாக்கல ரெண்டு காதல் படத்தில் விஜய்யை கலாய்க்கும் வகையில் விக்னேஷ் சிவன், ஒரு சீனை வைத்துள்ளார். இதை பார்த்த விட்டு விஜய் ரசிகர்கள் விக்கி மேல் செம கோபத்தில் இருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா, சமந்தா நடித்துள்ள படம் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல். ரொமான்டிக் காமெடி படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் சமந்தாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

தனுஷை பார்த்து இவரா ஹீரோன்னு சந்தேகமா என்கிட்ட கேட்டாங்க.. நடிகை சோனியா அகர்வால்!

English summary

In Kaathuvakula Rendu Kaadhal movie, Kingsley try to motivate VijaySethupathi in one scene. Vijay's Bigil movie scene was re made in this scene for comedy. Vijay fans upset on this scene and angry with director Vignesh Shivan. They asked that is this scene was necessary for movie.