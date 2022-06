ஒரே ட்வீட்...விஜய் ரசிகர்களை மன்னிப்பு கேட்க வைத்த நெல்சன்...அப்படி என்னங்க சொன்னார்?

சென்னை : நயன்தாரா நடித்த கோலமாவு கோகிலா படத்தின் மூலம் டைரக்டராக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் நெல்சன் திலீப்குமார். முதல் படமே கமர்ஷியல் ஹிட் என்பதால் இரண்டாவதாக சிவகார்த்திகேயனை வைத்து டாக்டர் படத்தை இயக்கினார்.

டாக்டர் படம் 100 கோடி வசூலை பெற்றது. விஜய், அஜித் படங்கள் இல்லாமல் மற்ற ஹீரோ ஒருவரின் படம் 100 கோடி வசூலை பெற்றதால் நெல்சன் திலீப்குமாரை ரசிகர்கள் கொண்டாடினர். டாக்டர் பட வெற்றியால் விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பீஸ்ட் படம், ரிலீசான பிறகு மோசமான விமர்சனங்களையே பெற்றது. இருந்தாலும் 150 கோடிகளை வசூல் செய்து அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியது.

English summary

On the occassion of Vijay birthday Nelson Dilipkumar wished Vijay in twitter. After Nelson's lovable tweet, Vijay fans asked apology to Nelson as well as wished for his next film Jailer with Rajinikanth. Netizens surprised on this incident.